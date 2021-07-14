TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Центробанк Новой Зеландии удивил рынки снижением объема стимулирующих программ

По итогам своего заседания Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в среду объявил о приостановке своей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов ($70 миллиардов), что пПо итогам своего заседания Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в среду объявил о приостановке своей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов ($70 миллиардов), что привело к резкому росту курса новозеландского доллара, поскольку рынки восприняли это решение с определенной неожиданностью и как знак того, что повышение учетной ставки регулятора уже не за горами.

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