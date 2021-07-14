Центробанк Новой Зеландии удивил рынки снижением объема стимулирующих программ

По итогам своего заседания Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в среду объявил о приостановке своей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов ($70 миллиардов), что пПо итогам своего заседания Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в среду объявил о приостановке своей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов ($70 миллиардов), что привело к резкому росту курса новозеландского доллара, поскольку рынки восприняли это решение с определенной неожиданностью и как знак того, что повышение учетной ставки регулятора уже не за горами.