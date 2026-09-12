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В Бийске молодой мужчина обокрал знакомого во время вечеринки в гостинице

В Бийске молодой мужчина обокрал знакомого во время вечеринки в гостинице

Потерпевший познакомился с молодым человеком на улице и предложил вместе выпить В Бийске 38-летний мужчина лишился 80 тысяч рублей после застолья со случайным знакомым в гостинице.

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