Больше 100 атак украинских БПЛА на Донецк сорвала система «Купол Донбасса»

Больше 100 атак украинских беспилотников сорвала система «Купол Донбасса» за минувшую неделю. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) Оксана Семесенко.
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