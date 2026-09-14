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При пожаре в деревне Курорт Солониха погиб начальник отряда ГПС №8

При пожаре в деревне Курорт Солониха погиб начальник отряда ГПС №8

Валерий Шергин более 27 лет проработал в пожарной охране и с 2022 года возглавлял отряд государственной противопожарной службы №8.

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