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В Москве экс-замглаву управления миграции ГУМВД отдали сразу под два суда

В Москве экс-замглаву управления миграции ГУМВД отдали сразу под два суда

Виталий Белоусов/РИА Новости В двух московских судах одновременно проходит рассмотрение дел, в которых основным обвиняемым является экс-заместитель начальника управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД РФ по Москве Дмитрий Тахтаулов.

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