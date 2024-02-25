В Москве экс-замглаву управления миграции ГУМВД отдали сразу под два суда

Виталий Белоусов/РИА Новости В двух московских судах одновременно проходит рассмотрение дел, в которых основным обвиняемым является экс-заместитель начальника управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД РФ по Москве Дмитрий Тахтаулов.