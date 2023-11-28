СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Витушкин
    Уже был случай, когда на полигоне во время стрельб, уроженцы ср Азии расстреляли наших ребят. Так что оружие им дават...Наглость мигранто...
  • Дмитрий Бакланов
    Я для калаша давал, там похожий...Тупорылый рагуль ...
  • Homo Sapiens
    а у лопаты есть чип?Тупорылый рагуль ...

Наглость мигрантов достигла пика, не помогли даже власти. Путин указом уволит половину гастарбайтеров? Запреты коснутся всей России

Наглость мигрантов достигла пика, не помогли даже власти. Путин указом уволит половину гастарбайтеров? Запреты коснутся всей России

Фото: globallookpress.com / Alexander Legky На фоне того, как полицейские стали более активно преследовать мигрантов на рынках и в ресторанах, выдавая им повестки с целью посетить военкомат, ситуация продолжает накаляться в Государственной думе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Баканин
В армии оружия им не давать. Пусть работают в похоронных командах. Дело нужное, но малоприятное.
Ответить
1 час.
Александр Ляшенко
Под конвоем? Они ведь не мотивированы защищать РФ, продумайте и тогда напишите,как с ними быть в ВС РФ.
Ответить
1 час.
Анатолий Витушкин
Уже был случай, когда на полигоне во время стрельб, уроженцы ср Азии расстреляли наших ребят. Так что оружие им давать опасно, никто не знает, что у них в мозгах.
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх