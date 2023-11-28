Наглость мигрантов достигла пика, не помогли даже власти. Путин указом уволит половину гастарбайтеров? Запреты коснутся всей России

Андрей Баканин В армии оружия им не давать. Пусть работают в похоронных командах. Дело нужное, но малоприятное.

Александр Ляшенко Под конвоем? Они ведь не мотивированы защищать РФ, продумайте и тогда напишите,как с ними быть в ВС РФ.