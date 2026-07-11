Фитофтора не ждет: как защитить томаты, пока болезнь не испортила урожай

В июле для фитофторы складываются почти идеальные условия. После жарких дней приходят прохладные ночи, по утрам появляются туманы, а вместе с ними возрастает риск заражения томатов, картофеля, перцев и баклажанов.
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