Столтенберг сообщил о трансформации НАТО и усилении восточных границ альянса

Лидеры стран, входящих в блок, обсудят его «перезагрузку» в июнеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовится к полномасштабному развертыванию сил на своих восточных границах из-за растущей военной активности России.
Лидеры стран, входящих в блок, обсудят его «перезагрузку» в июнеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовится к полномасштабному развертыванию сил на своих восточных границах из-за растущей военной активности России.
Свежие комментарии