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Столтенберг сообщил о трансформации НАТО и усилении восточных границ альянса

Столтенберг сообщил о трансформации НАТО и усилении восточных границ альянса

Лидеры стран, входящих в блок, обсудят его «перезагрузку» в июнеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовится к полномасштабному развертыванию сил на своих восточных границах из-за растущей военной активности России.

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