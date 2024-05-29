Красноярцы провели экскурсию по дому похоронного магната Вадима Абдулина

В центре Красноярска есть дом, скрытый от посторонних глаз. За кованой оградой обосновались состоятельные жильцы: бизнесмены, родственники известных в городе людей, судьи, высокопоставленные работники городской и районных администраций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии