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Царьград

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Россия найдет покупателей на газ даже при отказе Японии от сотрудничества

Россия найдет покупателей на газ даже при отказе Японии от сотрудничества

Россия и Япония продолжают сотрудничество в энергетике, несмотря на санкции США, влияющие на проекты, такие как "Арктик СПГ-2".

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