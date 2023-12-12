Фриц об идее объединения ТБШ и «Мастерсов» в отдельный тур: «Не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Но так было бы проще следить болельщикам»

«Всегда нужно пояснение для тех, кто не умеет читать. Когда я говорю об отдельном или премиальном туре, я НЕ имею в виду только топ-игроков, как я уже сказал, «главный топ-тур» должен включать 100-120 лучших игроков, подобно тому, как 125 лучших в PGA [мужской гольф-тур] получают карту тура, и в конце года некоторые люди опускаются, а некоторые поднимаются в главный тур.