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Иркутский депутат Брилка помог Академии фридайвинга с оплатой бассейна для реабилитации бойцов СВО

Иркутский депутат Брилка помог Академии фридайвинга с оплатой бассейна для реабилитации бойцов СВО

ИРКУТСК, 5 октября, ФедералПресс. В стенах Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся личный прием граждан.

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