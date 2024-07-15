Поступки, за которые не должно быть стыдно

Мы испытываем чувство стыда когда наши поступки идут вразрез с общепринятой нормой. Иногда мы понимаем, что так будет лучше и пора уже принимать решение, но страх столкнуться с осуждением, насмешками и презрением вынуждает отказаться от действий.