⭐RESIDENT EVIL 4 DELUXE + DLC: SEPARATE WAYS⭐ ✅✅✅Игра работает во всех странах, в том числе и в Р...

⭐RESIDENT EVIL 4 DELUXE + DLC: SEPARATE WAYS⭐✅✅✅Игра работает во всех странах, в том числе и в России!✅✅✅⭐️ Покупая данный товар вы получаете: 1) Аккаунт Steam с игрой RESIDENT EVIL 4 DELUXE EDITION (2023) (ВСЕ DLC) для оффлайн игры аккаунт является общим, при этом все сохранения будут хранится на вашем ПК, вам никто не помешает во время игры.