Стало известно об изменении позиции Ирана по прямым переговорам с США

Модест

Нагнули-таки персов. Ну и не удивительно, там сейчас у власти свой малахольный горбачёв. Они ещё "лучшими друзьями америки" станут, как Россиюшка при Клинтоне, а Пезешкиан будет кричать "Аллах, благослови Америку!"