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Стало известно об изменении позиции Ирана по прямым переговорам с США

Стало известно об изменении позиции Ирана по прямым переговорам с США

NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи потенциально готов к прямым переговорам к СШАПо приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Тегеран отказывался вести прямые переговоры с американской стороной по ядерной программе, однако после выступления президента США Дональда Трампа 7 апреля иранский лидер изменил свою позицию и потенциально готов к прямым переговорам.

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Комментарии
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Модест
Нагнули-таки персов. Ну и не удивительно, там сейчас у власти свой малахольный горбачёв. Они ещё &quot;лучшими друзьями америки&quot; станут, как Россиюшка при Клинтоне, а Пезешкиан будет кричать &quot;Аллах, благослови Америку!&quot;
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