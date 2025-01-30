Подвиг заслуженного геолога Василия Подшибякина

Первопроходцам, открывшим на Ямале уникальные залежи углеводорода, посвящается Огромную роль сыграл Василий Подшибякин в развитии и дальнейшем процветании Ямало-Ненецкого автономного округа и в жизни Салехарда.
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