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Подвиг заслуженного геолога Василия Подшибякина

Подвиг заслуженного геолога Василия Подшибякина

Первопроходцам, открывшим на Ямале уникальные залежи углеводорода, посвящается Огромную роль сыграл Василий Подшибякин в развитии и дальнейшем процветании Ямало-Ненецкого автономного округа и в жизни Салехарда.

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