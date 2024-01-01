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Ирина Казакевич: «Из необычных подарков, которые я хотела – телескоп. Сейчас он стоит у меня дома, но пользуюсь им не так часто»

– На прошлый Новый год получила от Томы Дербушевой плед с рукавами. То есть ты можешь засунуть туда руки и спокойно читать книгу или смотреть что‑то в телефоне, очень удобно.

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