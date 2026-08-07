Психогенетик Надежда Бабаева: существует ли «ген интеллекта» и можно ли его развить

Влияет ли генетика на интеллект Можно ли родиться гением? Существует ли «ген интеллекта», который определяет способности человека к обучению, памяти и мышлению? Эти вопросы давно интересуют не только учёных, но и всех, кто хочет лучше понять, как работают интеллект и наследственность.