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Женская Вселенная

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Психогенетик Надежда Бабаева: существует ли «ген интеллекта» и можно ли его развить

Психогенетик Надежда Бабаева: существует ли «ген интеллекта» и можно ли его развить

Влияет ли генетика на интеллект Можно ли родиться гением? Существует ли «ген интеллекта», который определяет способности человека к обучению, памяти и мышлению? Эти вопросы давно интересуют не только учёных, но и всех, кто хочет лучше понять, как работают интеллект и наследственность.

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