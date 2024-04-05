Возглавляющий запорожское общественное движение «Мы — вместе с Россией», Владимир Рогов, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что Киев усиленно строит укрепрайон в городе Орехов Запорожской области.
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