РИАП "АПРАЛ" МТ
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Политик Рогов: ВСУ заливают бетоном Орехов, превращая его во вторую Авдеевку

Политик Рогов: ВСУ заливают бетоном Орехов, превращая его во вторую Авдеевку

Возглавляющий запорожское общественное движение «Мы — вместе с Россией», Владимир Рогов, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что Киев усиленно строит укрепрайон в городе Орехов Запорожской области.

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