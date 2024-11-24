Бойцы ВС РФ нашли в Селидово тела более 10 мирных жителей, расстрелянных ВСУ

Российские военные нашли более десяти тел мирных жителей в городе Селидово (Донецкая Народная Республика), которые были расстреляны бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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