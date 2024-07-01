Запад существенно сократит военную помощь Грузии — полковник США

После принятия в Грузии закона об иноагентах США будут сокращать помощь правительству Грузии, 1 июля заявил полковник армии США в отставке и руководитель Евразийской программы Института исследований внешней политики Боб Гамильтон грузинской редакции «Голоса Америки» (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом («Голос Америки») либо касается деятельности иностранного агента («Голос Америки»).