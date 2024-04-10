В лесу Новой Москвы рогвардейцы изъяли у мужчины пять свертков гашиша

Задержание произошло в поселении Внуковское Новомосковского административного округа Москвы.В лесном массиве в поселении Внуковское сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Россгвардия) изъяли у 34-летнего мужчины пять свертков с гашишем, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.
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