В лесу Новой Москвы рогвардейцы изъяли у мужчины пять свертков гашиша

Задержание произошло в поселении Внуковское Новомосковского административного округа Москвы.В лесном массиве в поселении Внуковское сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Россгвардия) изъяли у 34-летнего мужчины пять свертков с гашишем, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.