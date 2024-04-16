Новое поколение. Предатели или герои?..

VG

Vasily Golov

Одной из серьезных проблем рынка труда в России в настоящее время является несоответствие рода деятельности выпускников высших учебных заведений полученной им специальности, когда молодой специалист устраивается на работу, не соответствующую профилю полученного образования.Работают по профессии. врачи (92-97%), военные (94,8%), деятели культуры и искусства (83-95%), педагоги (85%), специалисты в сфере высоких технологий (70-86%), юристы (71,9%). 97% выпускников инженерных специальностей находят работу сразу после окончания вуза.Одновременно.К примеру, в 2023 году средний балл принятых на бюджетные программы такого бакалавриата составил 68 против средних 70,3 (на аналогичных программах по искусству и культуре — 79,6; наукам об обществе — 78,9; гуманитарным наукам — 75,3). Не знаете причину?тут проще учиться.Родители так просили.