Всё ближе к YouTube: в TikTok тестируют 15-минутные ролики среди избранных пользователей

https://www.ixbt.com/news/2023/10/24/youtube-tiktok-15.html Команда популярного сервиса коротких видеороликов TikTok начала тестировать среди избранных пользователей нововведение, которое приближает его к званию «конкурента YouTube».
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