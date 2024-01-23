МВД РФ: украинские спецслужбы вербуют россиян, используя игровые задания

"Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой", - написала Волк, пояснив, что злоумышленники используют методики вовлечения в игровые задания для вербовки граждан.
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