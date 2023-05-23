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«Арендная плата чертовски высока»: тысячи жителей Нью-Йорка вышли на протест из-за жилищного кризиса

«Арендная плата чертовски высока»: тысячи жителей Нью-Йорка вышли на протест из-за жилищного кризиса

В крупнейшем городе США бушует жилищный кризис. Более тысячи жителей Нью-Йорка, включая представителей профсоюзов, прошлись по Бруклинскому мосту с требованием к градоначальству снизить арендную плату за жилье, которая в последнее время стремительно растет.

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