Европа, газ, зима: хроника объявленного самоубийства

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Оzzи О О
Нам деньги надо , вот и начали выть во всех СМИ о том , что все замерзнут , они обходились без нашего газа , как и у нас в большинстве деревень России , обходятся разрешенным валежником при отсутствии газа , а если газифицируют всю страну , то и на запад газа не останется отправлять , может поэтому не газифицируют ?

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