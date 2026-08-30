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Газета.ру

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ПНИПУ: адаптация школьников после каникул может длиться до полутора месяцев

ПНИПУ: адаптация школьников после каникул может длиться до полутора месяцев

Ученые Пермского Политеха рассказали, как помочь ребенку психологически перестроиться на учебный лад после летних каникул и почему в первые недели не стоит требовать от школьника идеальной успеваемости.

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