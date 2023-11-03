Эмил Райкович: «Уралмаш» хорошо организован и играет с высоким уровнем энергии»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Уралмашем». «Для клуба из Екатеринбурга это исторический период, поскольку они вернулись в высший дивизион российского баскетбола, и теперь в город приезжают известные команды, чтобы порадовать болельщиков.