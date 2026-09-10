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Ливо о 4:1 с «Сочи»: «Реабилитировались после поражения в прошлом матче. Классно, что забил уже во 2-й игре за «Авангард», надеюсь, продолжу в том же духе»

Нападающий « Авангарда »  Джош Ливо  высказался о победе в игре с « Сочи » (4:1). Форвард забил гол в этом матче.

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