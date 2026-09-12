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Элеккеге министр Никифоров эзләүгә игълан ителгән

РФнең элеккеге элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр министры һәм ТРның элеккеге мәгълүматлаштыру министры Николай Никифоров эзләүгә игълан ителгән.

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