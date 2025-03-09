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Такого ещё американцы не видели. Что означает пепельный крест на лбу госсекретаря США?

Такого ещё американцы не видели. Что означает пепельный крест на лбу госсекретаря США?

Госсекретарь США Марко Рубио предстал перед гражданами с пепельным крестом, нарисованным у него на лбу.

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