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«Твой муж со мной, а ты дома с борщом»: почему женщины становятся любовницами — интервью с психологом

«Твой муж со мной, а ты дома с борщом»: почему женщины становятся любовницами — интервью с психологом

Разбиваем миф о злобных разлучницах, которые часто оказываются несчастными и неуверенными в себе Вы когда-нибудь были любовницей? Поделитесь опытом в комментариях Источник: Юрий Орлов / Городские порталы Любовница — это от слова «любовь»? Правила русского языка говорят, что да.

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Комментарии
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Сергей С
Прежде чем браться за такую тему автору стоит самому для начала определиться : &quot;...Любовница — это от слова «любовь»(с) ...&quot;или &quot;.. секс, подарки и радость...&quot; (с)
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11 час.
Татьяна Карпова
Просто моральная, душевная распущенность, нет ответственности, за семью
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11 час.
Сергей С
По статистике, именно у женщин последние десятилетия только увеличивается число половых партнёров до и во время брака))
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11 час.

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