«Твой муж со мной, а ты дома с борщом»: почему женщины становятся любовницами — интервью с психологом

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Разбиваем миф о злобных разлучницах, которые часто оказываются несчастными и неуверенными в себе Вы когда-нибудь были любовницей? Поделитесь опытом в комментариях Источник: Юрий Орлов / Городские порталы Любовница — это от слова «любовь»? Правила русского языка говорят, что да.