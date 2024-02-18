«Твой муж со мной, а ты дома с борщом»: почему женщины становятся любовницами — интервью с психологом

Разбиваем миф о злобных разлучницах, которые часто оказываются несчастными и неуверенными в себе Вы когда-нибудь были любовницей? Поделитесь опытом в комментариях Источник: Юрий Орлов / Городские порталы Любовница — это от слова «любовь»? Правила русского языка говорят, что да.
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