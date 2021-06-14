Коронавирус в Крыму. Число заболевающих растёт

За 13 июня в Крыму зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 108 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.