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Не только о футболе

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Украина сыграет с Боснией в стыках, а Казахстан – с Грецией, Алвеса хотят посадить на 9 лет, Родриго надерзил Месси, «Зенит» тратит больше всех на зарплаты и другие новости

Украина сыграет с Боснией в стыках, а Казахстан – с Грецией, Алвеса хотят посадить на 9 лет, Родриго надерзил Месси, «Зенит» тратит больше всех на зарплаты и другие новости

1. Жеребьевка свела Украину и Боснию в стыках Евро-2024, Казахстан встретится с Грецией. Все пары и информативная сетка плей-офф отбора – здесь.

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Комментарии
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Максим Комаров
https://youtu.be/KCWoGy1fF30?si=bNHREiOXlv9Ef0vX
Каким ты был, таким остался (фрагмент из к/ф "Кубанские казаки") #мосфильм
YouTube
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1 час.
Максим Комаров
https://youtu.be/iHS5OIaN57M?si=S3VfzsJZzn17R4i0
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1 час.
Максим Комаров
Вот я подумал: может, мне на аккордеоне научиться? И бахнуть для Лены песню, как Трубадур?! Мотивация нужна
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1 час.

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