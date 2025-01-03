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Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше»

39-летний нападающий пропустил 16 матчей из-за перелома ноги. В четырех играх после возвращения россиянин забил 3 гола.

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