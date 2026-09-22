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Царьград

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Спасатели России, Казахстана и Беларуси обсудили борьбу с ЧС в Несвиже

Спасатели России, Казахстана и Беларуси обсудили борьбу с ЧС в Несвиже

Главы чрезвычайных ведомств России, Казахстана и Беларуси на встрече в Несвиже обсудили техническое оснащение спасательных подразделений, тушение пожаров на объектах с электротранспортом и подготовку кадров, а следующее заседание коллегии в 2027 году примет Казахстан.

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