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Петербургский дневник

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«Петербургский дневник» представляет тизер нового документального фильма об Иосифе Бродском

«Петербургский дневник» представляет тизер нового документального фильма об Иосифе Бродском

Лента посвящена непростому периоду в жизни поэта — ссылке в Архангельскую область К 85-летию со дня рождения великого поэта «Петербургский дневник» представляет трейлер нового документального фильма «Тракторы на рассвете».

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