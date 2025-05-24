«Петербургский дневник» представляет тизер нового документального фильма об Иосифе Бродском

Лента посвящена непростому периоду в жизни поэта — ссылке в Архангельскую область К 85-летию со дня рождения великого поэта «Петербургский дневник» представляет трейлер нового документального фильма «Тракторы на рассвете».
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