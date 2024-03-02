В Архангельске подвели итоги областного конкурса «Учитель года – 2024»

В борьбе за звание лучших приняли участие 40 специалистов из различных районов Поморья, успешно прошедших заочный этап соревнованияВ борьбе за звание лучших приняли участие 40 специалистов из различных районов Поморья, успешно прошедших заочный этап соревнованияГубернатор Архангельской области, Александр Цыбульский, поздравил всех участников и победителей в своём официальном телеграм-канале.