Литовкин: Успехи в Артемовске и Соледаре открывают путь на Краматорск

Специалист в сфере военного дела Виктор Литовкин указал на тот факт, что победы Вооружённых сил Российской Федерации на Артёмовском направлении дают возможность для наступательных действий, в рамках которых будет освобождён город Краматорск.
Специалист в сфере военного дела Виктор Литовкин указал на тот факт, что победы Вооружённых сил Российской Федерации на Артёмовском направлении дают возможность для наступательных действий, в рамках которых будет освобождён город Краматорск.
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