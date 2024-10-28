Русские испытали дежавю от новой песни Леди Гага. Первой отреагировала Поплавская: "Что скажете?"

Русские испытали странное дежавю от новой песни Леди Гага, напоминающей советский хит из 1970-х. Первой отреагировала актриса Яна Поплавская: "Что скажете?"Трудно себе представить двух артисток, которые были бы противоположностями в большей степени, чем Яна Поплавская и американская поп-звезда Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта).