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Специальные выпуски, полюбившиеся киноленты и зажигательные концерты! Белтелерадиокомпания готовит праздничный эфир к 8 Марта

Специальные выпуски, полюбившиеся киноленты и зажигательные концерты! Белтелерадиокомпания готовит праздничный эфир к 8 Марта

Белтелерадиокомпания готовит праздничный эфир к самому женскому дню - 8 Марта! Не только на каждой кнопке, но и на радиоволнах медиахолдинга - специальные выпуски программ, полюбившиеся кино- и анимационные ленты, самые зажигательные и веселые концертные шоу! И, конечно, логотипы телеканалов сменят лаконичный будничный вид на красочную упаковку.

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