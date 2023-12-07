Экономическое восприятие американцев разошлось с реальностью цифр статистики

По данным опроса Bankrate, почти 60% американцев считают, что США находятся в рецессии. В реальности, инициативы президента спасли страну от спада ВВП, которая широко прогнозировалась экономистами в прошлом году.
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