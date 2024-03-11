Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Почему Европу тянет к России, если Россия — это Евразия

Почему Европу тянет к России, если Россия — это Евразия

Почему Европу тянет к России, если Россия — это Евразия За пять столетий противостояния ни причины ненависти, ни способы борьбы с могуществом России не изменились.

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Юрий Ильинов
Компания «Лазерные системы», являющаяся резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург», изготовила уникальный 3D-принтер, на котором будут изготавливаться детали двигателей самолетов (SJ-100, МС-21 и Ил-114-300) и легких вертолетов. Предполагается, что инновационное отечественное оборудование будет функционировать на базе филиала «Уфимского моторостроительного производственного объединения» (структурное подразделение государственной корпорации «Ростех») в городе Лыткарино (Подмосковье). Необходимо также обратить внимание на тот факт, что специалисты, которым в будущем предстоит взаимодействовать с новым 3D-принтером, пройдут все необходимое обучение в Центре аддитивных технологий (ЦАТ). Генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров подчеркнул, что в последнее время аддитивные технологии становятся важной составляющей практически любого высокотехнологичного производства. Особое внимание здесь уделяется авиационной промышленности, так как структурные подразделения «Ростеха» реализуют множество проектов в области гражданской авиации. Компания «Лазерные системы» с 2007 года является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург», именно на территории зоны располагается современный производственный комплекс организации, который занимает площадь свыше шести тысяч квадратных метров. Компания специализируется на повышении безопасности производственных предприятий, решает различные задачи в сфере аэронавигации и метеорологии. «Уфимское моторостроительное производственное объединение» – отечественный производитель авиационных двигателей. В настоящее время организация входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» (структура «Ростеха»). На базе предприятия работает более 24 тысяч человек.
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