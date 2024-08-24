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Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине

Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине

© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВчера 7,8K прочитали Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Киеве согласовал четыре документа о сотрудничестве и предупредил Владимира Зеленского о необходимости договариваться с президентом России Владимиром Путиным Своё заявление Моди сделал на встрече с Зеленским.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Господя,нашел кого уговаривать....этого козла из 95.....вся руина-это территория шабаша ведьмаков и прочей нечести,расплодившейся на ней! Лысая гора-это центр и надо его снести!
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