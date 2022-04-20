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«МЮ» пропустил 4+ мяча от «Ливерпуля» в 3-м матче подряд

«МЮ» пропустил 4+ мяча от «Ливерпуля» в 3-м матче подряд Команда тренера Ральфа Рангника проиграла мерсисайдцам (0:4) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

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