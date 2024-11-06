Более чем через 200 дней после официального закрытия последний пользователь онлайн-серверов Nintendo Network наконец отключился

Наконец-то это случилось! По состоянию на 3 ноября прошло всего 209 дней. Последний активный пользователь закрытых ранее серверов Nintendo Network для Wii U и 3DS, Fishguy6564, был окончательно вычеркнут из сети, когда его Nintendo 3DS сломалась после почти двух третей года постоянного подключения к серверам Mario Kart 7.