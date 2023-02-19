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Украинские войска обстреляли Зайцево снарядами «натовского» калибра

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в воскресенье, что ВСУ атаковали Зайцево.

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