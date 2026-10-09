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Пятый канал

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Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки

Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки

Появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.

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Юна

Ага, будет как с индусами или с китайцами. Мы им по дешевой дешевке, а они в европку по баснословным ценам...