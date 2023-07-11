Достало уже это преклонение перед Западом

Пост жуткой нетолерантности и гнева. О чём думают люди придавая своим статьям броские заголовки? Как пример: Какое нахрен "супероружие? У стран Запада нет, и не может быть никакого "супероружия".
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