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Достало уже это преклонение перед Западом

Достало уже это преклонение перед Западом

Пост жуткой нетолерантности и гнева. О чём думают люди придавая своим статьям броские заголовки? Как пример:  Какое нахрен "супероружие? У стран Запада нет, и не может быть никакого "супероружия".

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